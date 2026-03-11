Il manager dell’Italia di baseball, Francisco Cervelli, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria contro gli Stati Uniti nel World Baseball Classic. La partita si è svolta a Houston, dove gli azzurri sono riusciti a battere gli statunitensi in trasferta. Cervelli ha espresso il suo orgoglio per i giocatori e ha definito quel giorno uno dei più belli della sua vita.

Il manager dell’Italia, Francisco Cervelli, è al settimo cielo dopo la vittoria sugli USA nel World Baseball Classic: gli azzurri hanno battuto gli statunitensi in casa loro, a Houston, e nelle parole della guida degli italiani al sito federale c’è tutto l’orgoglio per un’impresa storica. Il manager azzurro non nasconde la propria emozione per la vittoria sugli Stati Uniti: “ Probabilmente questo è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Erano tutti concentrati al massimo. Tutti in Italia dovrebbero vedere ciò che hanno fatto. Lo stiamo facendo per il baseball italiano, per tutti i ragazzi. Può succedere. È possibile “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francisco Cervelli: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, è uno dei giorni più belli della mia vita”

