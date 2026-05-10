Nek, cantante noto nel panorama musicale italiano, ha due figlie, Martina e Beatrice. Martina è nata in una relazione precedente della moglie, Patrizia Vacondio, con cui si è sposato nel 2006. La coppia ha mantenuto la loro storia lontano dai riflettori e non sono stati molti i dettagli pubblicamente condivisi sulla famiglia. Il cantante ha espresso orgoglio per le sue figlie, senza entrare in ulteriori particolari sulla loro vita privata.

Nek si è sposato con Patrizia Vacondio nel 2006 e hanno due figlie. La loro è una storia d’amore tenuta lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Anche Patrizia è originaria di Sassuolo, ed ha anche un’altra figlia nata da una relazione precedente, nel 2004, Martina. Il cantante ha sempre considerato Martina come se fosse sua figlia diventando per la ragazza un secondo padre. A tal proposito ha detto sulla ragazza: « Ho imparato moltissimo da lei, anche a parlare nei momenti giusti. Mi ha dato un’altra opportunità per crescere. » Nel 2010 nasce Beatrice Neviani, figlia naturale di Nek . L’artista è solito postare sul suo profilo Instagram foto che, molto spesso, ritraggono momenti quotidiani di lui e la sua famiglia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le figlie di Nek, Martina (nata da una precedente relazione della moglie Patrizia) e Beatrice: “Sono orgoglioso di loro”

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