Blitz nell’hotel fantasma | sorpreso mentre smonta l' impianto elettrico e ruba 71 chili di rame

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato a un intervento all’interno di un hotel dismesso situato nella zona di Angolo Terme. Durante il blitz, un uomo è stato sorpreso mentre smontava l’impianto elettrico e stava asportando circa 71 chili di rame. L’edificio, ormai abbandonato e privo di attività, si trova in uno stato di totale decomposizione, con corridoi vuoti e stanze dismesse.

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