Un uomo è stato arrestato mentre smontava le canaline di un’abitazione disabitata di via Monte Rosa a Garlasco. L’episodio è avvenuto durante una giornata di festa, quando il ladro aveva deciso di agire senza creare troppo scrupolo. La polizia ha fermato l’uomo sul posto, trovandolo mentre stava rimuovendo i materiali dal fabbricato.

Ha preso di mira un’abitazione di via Monte Rosa a Garlasco, abbandonata da anni e, approfittando del giorno di festa, ha pensato di passare inosservato. Invece, intorno alle 18 del giorno di Pasquetta, un cittadino lo ha notato mentre stava smontando le canaline di rame dell’abitazione e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. È stato così che i militari della stazione di Garlasco hanno fatto scattare le manette ai polsi di F.Z.V., 30 anni, con precedenti, che sarà chiamato a rispondere del reato di furto in abitazione. Quando i militari del capitano Giorgio Galesi, che comanda la Compagnia di Vigevano, sono arrivati sul posto, il trentenne era ancora intento a smontare le canaline che aveva già accatastato e che, con tutta probabilità, avrebbe poi trafugato come un mezzo idoneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sorpreso mentre smonta le canaline. Arrestato un altro ladro di rame

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