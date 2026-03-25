A San Valentino in Abruzzo Citeriore, la strada statale 487 presenta una riduzione delle corsie di circolazione a causa di un cantiere che non ha ancora ottenuto il via libera con un progetto approvato. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali, che segnalano il problema senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali sullo stato di avanzamento dei lavori.

«A San Valentino in Abruzzo Citeriore, paradosso strada statale 487: la viabilità è ridotta per un cantiere che non ha neanche il progetto approvato». A sostenerlo è il vicepresidente Antonio Blasioli del Pd che porta il caso in consiglio regionale. Proseguono i ritardi nel ripristino della piena transitabilità lungo la statale 487 nel territorio di San Valentino in Abruzzo Citeriore. «Una situazione che», scrive Blasioli, «continua a creare disagi importanti a residenti, lavoratori e attività del territorio, costretti da mesi a un senso unico alternato nonostante i lavori siano fermi». Il tema è approdato in consiglio regionale grazie all’interpellanza del vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli, che ha chiesto alla giunta risposte chiare sui tempi e sulle modalità di ripristino della viabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Blasioli (Pd) sul paradosso della statale 487 a San Valentino: "Viabilità ridotta per un cantiere senza progetto approvato"

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