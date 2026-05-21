Max, un livornese trasferito a Milano, si distingue per le sue abitudini e i luoghi che frequenta. Tra bistecche, cavalli e i consigli del Condor, si racconta la sua quotidianità fatta di serate in ristoranti e momenti di relax. Nei suoi discorsi, si nota un atteggiamento elegante e ironico, e spesso si ferma a scattare foto quando c’è da immortalare un momento speciale. I posti del cuore di Max rappresentano per lui punti di riferimento per staccare dalla routine e ricaricare le energie.

Massimiliano Allegri vive la vita come allena: in perfetto equilibrio. In campo e a tavola. Poco sale, qualche calice di vino (senza esagerare), contorni salutari e poi lei, la bistecca, l’unica a cui non rinuncia mai. Un po’ come la difesa a tre. Il cuore pulsante della sua Milano batte in zona Brera. La casa, rispetto al primo ciclo rossonero, si è spostata di un paio di chilometri verso Moscova. Insomma, può cambiare anche l’indirizzo, ma non le abitudini. Chi lo conosce bene lo racconta come uno metodico anche fuori dal campo. Il calcio lo tallona dalle sette di mattina fino a mezzanotte e gli svaghi sono ridotti al minimo sindacale. Ci sarebbero i cavalli, grande passione, ma all’ippodromo lo si è visto una primavera fa, quando non era ancora l’allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bistecche, cavalli e i consigli del Condor: Max "l'impermeabile", la vita di un livornese a Milano

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