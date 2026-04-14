Vita di coppia | i cinque consigli per riaccendere la fiamma

In molte relazioni, mantenere viva la passione può risultare complicato, e spesso si ha la sensazione che qualcosa o qualcuno possa spegnere l'entusiasmo. Per affrontare questa situazione, si consiglia di seguire alcuni suggerimenti pratici per ravvivare il rapporto. Questi consigli si concentrano su piccoli cambiamenti e abitudini quotidiane che possono contribuire a rafforzare la connessione tra i partner.

Mantenere viva la fiamma della passione in una relazione non è sempre facile e può capitare di avere la percezione che qualcuno stia togliendo ossigeno allo stoppino. Il calo della libido si manifesta come una riduzione dell’impulso sessuale, sia spontaneo, sia evocato da stimoli sessuali. Questo fenomeno diventa fortemente disfunzionale quando risulta più invasivo – per intensità e frequenza – di quanto ci si possa aspettare dall’età del soggetto eo dalla durata della relazione. In questo caso, il calo della libido può minare il naturale equilibrio della coppia e metterne a rischio la stabilità. Il calo della libido. Questo fenomeno può riguardare sia gli uomini che le donne e consiste nell’assenza di desiderio e di fantasie sessuali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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