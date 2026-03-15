Max Mara Efedra | Seta vita alta e la magia del ‘Noir’

Max Mara presenta Efedra, una linea di abbigliamento realizzata in seta con vita alta, caratterizzata da dettagli che richiamano il tema del ‘Noir’. La collezione si distingue per linee eleganti e tessuti pregiati, puntando su uno stile raffinato e sofisticato. La campagna pubblicitaria mette in evidenza questi capi attraverso immagini che sottolineano il contrasto tra luci e ombre.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tocco di seta e struttura: l’esperienza del tessuto ‘Efedra’. L’incontro tra la nobiltà della seta e la solidità dei tessuti naturali definisce l’anima del pantalone Efedra. La composizione misto seta conferisce al capo una morbidezza tattile immediata, quella sensazione vellutata che solo le fibre proteiche possono offrire. Questo mix non è casuale; serve a bilanciare la lucentezza delicata della seta con la resistenza strutturale necessaria per un capo da indossare quotidianamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Efedra: Seta, vita alta e la magia del ‘Noir’ Articoli correlati Leggi anche: Max Mara ‘Acanto’: seta organza, vestibilità e cura del capo Leggi anche: Max Mara Pantalone ‘Cimone’: Seta, vestibilità e stile navy