Birrai Eretici a Bologna alla Montagnola 3 giorni tra ‘bionde’ concerti e street food | il programma
A Bologna, alla Montagnola, si svolge una manifestazione di tre giorni dedicata alla birra artigianale. L’evento prevede la degustazione di diverse birre, concerti e punti di street food. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge vari espositori e produttori locali. Durante le giornate si alternano momenti musicali e spazi dedicati all’assaggio di bevande e cibi. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi culturali e gastronomici della zona.
Bologna, 21 maggio 2026 – La birra artigianale cambia indirizzo ma resta fedele al suo spirito più autentico. Dopo 13 edizioni diventate un punto di riferimento per appassionati e curiosi, Birrai Eretici inaugura una nuova fase della sua storia traslocando nel cuore verde della città. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il Parco della Montagnola ospiterà la 14esima edizione della manifestazione, la più longeva di Bologna dedicata al mondo brassicolo indipendente. Per i bolognesi la Montagnola non è un semplice parco. È uno dei luoghi più identitari della città, spazio di incontri, concerti e iniziative culturali, ma anche simbolo di un’anima libera e anticonformista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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