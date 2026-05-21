Birrai Eretici a Bologna alla Montagnola 3 giorni tra ‘bionde’ concerti e street food | il programma

A Bologna, alla Montagnola, si svolge una manifestazione di tre giorni dedicata alla birra artigianale. L’evento prevede la degustazione di diverse birre, concerti e punti di street food. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge vari espositori e produttori locali. Durante le giornate si alternano momenti musicali e spazi dedicati all’assaggio di bevande e cibi. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi culturali e gastronomici della zona.

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