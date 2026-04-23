Tre giorni di concerti dj set e street food | Rimini Balla la Liberazione con Eugenio Finardi

Da riminitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e dj set completamente gratuiti per festeggiare il 25 aprile. Come sempre, la manifestazione si terrà nel parco recuperato alla città de La Serra Cento Fiori, l’appezzamento di terreno e gli edifici ai.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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