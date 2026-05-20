Biomedicale l' eccellenza nei numeri | oltre 14.500 occupati e 131 milioni investiti in ricerca e innovazione

Nel settore biomedicale della regione si contano 512 aziende attive, che insieme impiegano più di 14.500 persone. Negli ultimi anni, le imprese hanno investito circa 131 milioni di euro in ricerca e innovazione. La regione si conferma come uno dei poli principali per i dispositivi medici in Italia, con un tessuto industriale che si distingue per dimensioni e investimenti. Questi numeri riflettono un settore in crescita, caratterizzato da un forte impegno nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per la salute.

Sono 512 le imprese del settore dei dispositivi medici con sede in Emilia-Romagna, per un totale di oltre 14.500 occupati e oltre 131 milioni di euro investiti in ricerca e innovazione. Un ecosistema industriale ad alta intensità tecnologica, dove oltre la metà degli addetti possiede un titolo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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