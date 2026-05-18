Biomedicale l’eccellenza di Mirandola dove si formano i tecnici del futuro | 97% lavora già durante gli studi
A Mirandola, nel cuore dell’Emilia-Romagna, si trova uno dei distretti biomedicali più sviluppati d’Europa, riconosciuto come il primo in Europa e il terzo nel mondo. Qui vengono formati tecnici specializzati nel settore, con il 97% di loro che già lavora durante il percorso di studi. La zona si distingue per la presenza di aziende e istituti di formazione dedicati alla ricerca e alla produzione di dispositivi medici, contribuendo a consolidare la reputazione internazionale dell’area.
(Adnkronos) – Nel cuore dell’Emilia-Romagna, c’è uno dei distretti industriali più avanzati d’Europa: Mirandola, primo distretto biomedicale europeo e terzo al mondo. Un ecosistema che non produce solo innovazione e dispositivi medici esportati in tutto il mondo, ma anche competenze altamente specializzate sempre più strategiche per il futuro della sanità e dell’industria hi-tech italiana. Qui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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