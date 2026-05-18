Biomedicale l’eccellenza di Mirandola dove si formano i tecnici del futuro | 97% lavora già durante gli studi

A Mirandola, nel cuore dell’Emilia-Romagna, si trova uno dei distretti biomedicali più sviluppati d’Europa, riconosciuto come il primo in Europa e il terzo nel mondo. Qui vengono formati tecnici specializzati nel settore, con il 97% di loro che già lavora durante il percorso di studi. La zona si distingue per la presenza di aziende e istituti di formazione dedicati alla ricerca e alla produzione di dispositivi medici, contribuendo a consolidare la reputazione internazionale dell’area.

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