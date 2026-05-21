Una biologa è stata ferita durante un episodio avvenuto mentre usciva dalla sua auto, dopo aver fermato la vettura per prestare soccorso a un cane sulla strada. Secondo quanto riferito, l’aggressione è avvenuta subito dopo aver fermato il veicolo, e la donna è caduta a terra sconvolta dallo spavento. La vittima ha riferito di non ricordare altri dettagli dell’incidente, che si è verificato in circostanze ancora da chiarire.

"Maria è stata aggredita mentre stava uscendo dall’auto - essendosi fermata per aiutare un cane sulla strada - e a causa della successiva e immediata azione aggressiva è caduta a terra e sconvolta per lo spavento non ricorda altro". Barbara Oggionni è appena stata a trovare la sorella, ricoverata in gravi condizioni, dopo l’agguato di un uomo ancora in fuga a Castelgerundo. "Nonostante tutto credo sia importante non farsi condizionare e non rinunciare mai a fare il bene", continua. L’aggressione alla biologa Maria Oggionni di Treviglio, accoltellata da uno sconosciuto l’altra sera mentre rincasava in auto dal fine lavoro presso il laboratorio di analisi all’Ospedale di Lodi, ha suscitato commozione e partecipazione alla sofferenza della vittima tra gli abitanti di Treviglio che ne conoscono ed apprezzano da anni la qualità professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biologa accoltellata: "Non rinunciamo a fare del bene"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lodi, biologa accoltellata mentre soccorreva un cane sulla A27Un uomo ha accoltellato per tre volte una 54enne biologa dell’Asst di Lodi sulla strada provinciale 27 a Castelgerundo.

Si ferma per aiutare un cane in difficoltà, biologa accoltellata dal padrone: è gravissimaSi sarebbe fermata per aiutare un uomo e il suo cane, notati in apparente difficoltà lungo la strada.

È la biologa genetista trevigliese Maria Oggionni la 54enne accoltellata a Castelgerundo dopo aver soccorso un cane: è caccia all’uomoLa donna è stata raggiunta da tre coltellate lungo la provinciale 27. Non è più in pericolo di vita ed è ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, mentre prosegue la caccia all’aggressore. bergamonews.it

Si ferma per aiutare un uomo in strada e viene accoltellata: grave una biologa nel LodigianoLa 54enne si era fermata per aiutare un uomo e un cane lungo la provinciale nel Lodigiano. Dopo avergli dato del denaro è stata colpita con tre coltellate: l’aggressore è fuggito nei campi, mentre i c ... ilgiornale.it