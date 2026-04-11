Apiario d’autore 2026 | arte api e biodiversità nel cuore della Maiella

Domenica 12 aprile 2026 alle 15.30 si terrà l’inaugurazione dell’8ª edizione di “Apiario d’autore”, evento che combina arte contemporanea, apicoltura e promozione del territorio nella zona della Maiella. La manifestazione si propone di sensibilizzare i visitatori sull’importanza delle api come insetti impollinatori e sulla necessità di proteggerle. L’appuntamento prevede un allestimento dedicato e momenti di approfondimento dedicati al ruolo delle api nell’ambiente.

Domenica 12 aprile 2026, alle ore 15.30, sarà inaugurata l’8ª edizione di “Apiario d’autore”, il progetto che unisce arte contemporanea, apicoltura e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo fondamentale delle api, insetti impollinatori e sulla tutela. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Giornata ecologica del Veneto: «Edizione speciale dedicata alle api, custodi della nostra biodiversità» AntìCatt: l'arte antiquaria torna nel cuore della città per la festa della donnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Si parla di: Apiario d'Autore: l'arte sposa la biodiversità nel cuore del Parco; Apiario d'autore 2026 a Lama dei Peligni; arte e biodiversità. Apiario d’autore 2026: arte, api e biodiversità nel cuore della MaiellaDomenica 12 aprile 2026, alle ore 15.30, sarà inaugurata l’8ª edizione di Apiario d’autore, il progetto che unisce arte contemporanea, apicoltura e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di ... chietitoday.it