Daniela Santanchè si è dimessa e ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, in cui ha dichiarato di essere abituata a pagare i conti degli altri. Prima di lasciare il suo incarico, ha condiviso con Meloni alcune sue considerazioni di carattere personale. La decisione di dimettersi è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta.

Daniela Santanchè abbassa le difese e si dimette, ma non prima di aver condiviso la sua amarezza con Giorgia Meloni. La lettera alla premier. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Daniela Santanchè si dimette e scrive alla premier Giorgia Meloni: "Abituata a pagare i conti degli altri"

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