Bike sharing ora spuntano le bici | Servizio affidato a una coop a breve il sistema sarà operativo

Il servizio di bike sharing sarà gestito dalla cooperativa sociale Risorse. Tra alcune settimane sarà attivo il sistema completo, che comprende le biciclette, il software di gestione e l’info point situato in viale Trieste, di fronte al Municipio. La cooperativa si occuperà di fornire le bici e di coordinare le operazioni per l’avvio del servizio. La ristrutturazione del chiosco rappresenta uno degli interventi finalizzati all’allestimento della sede operativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il servizio di bike sharing è stato affidato alla cooperativa sociale Risorse. A breve, tra qualche settimana, il sistema sarà quindi operativo con le bici, il software di gestione e l’info point, ovvero il chiosco ristrutturato di viale Trieste, davanti al Comune. A dare l’annuncio è l’assessore Andrea Marchiori, dopo che nei giorni scorsi era scoppiata la polemica sull’investimento di 200mila euro per le stazioni di ricarica (mai usate) per le bici. L’affidamento alla cooperativa maceratese è per tre anni. La prima flotta di bici era già in magazzino: una quindicina di mezzi, parte dell’investimento complessivo. "Alcune sono mountain bike, altre bici da passeggio, più facili da gestire – spiega l’assessore –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bike sharing, ora spuntano le bici: "Servizio affidato a una coop, a breve il sistema sarà operativo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agli enti sociali le cento bici del bike sharingAssegnate le 100 bici del servizio di bike sharing La BiGi, le storiche bici bianche e rosse che hanno circolato sulle strade cittadine di Bergamo... Il bike sharing conquista Genova: invasione di bici (e qualche mugugno)Basta guardarsi intorno per rendersi contro che, nell'ultimo mese, c'è stato un vero e proprio boom per quello che riguarda il bike sharing.