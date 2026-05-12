Agli enti sociali le cento bici del bike sharing

Sono state consegnate alle associazioni sociali le cento biciclette del servizio di bike sharing La BiGi, le stesse bici bianche e rosse che hanno operato nelle strade di Bergamo fino al 2021. La distribuzione delle biciclette è stata ufficializzata di recente, segnando la fine dell’utilizzo commerciale e il passaggio a nuove destinazioni. Le biciclette rimarranno a disposizione di organizzazioni no profit e associazioni locali.

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Assegnate le 100 bici del servizio di bike sharing La BiGi, le storiche bici bianche e rosse che hanno circolato sulle strade cittadine di Bergamo fino al 2021. Grazie all’avviso pubblico promosso dal Comune e da Atb Mobilità, questi mezzi avranno una nuova funzione sociale e ambientale. "Con questa iniziativa restituiamo alla comunità un patrimonio pubblico che ha accompagnato per anni la mobilità sostenibile della nostra città" ha detto l’assessore alle Politiche della mobilità, Marco Berlanda, alla presentazione dell’iniziativa, con vari rappresentanti delle associazioni e delle cooperative coinvolte. L’iniziativa prevede la cessione gratuita del parco biciclette a enti del terzo settore impegnati nel recupero, nella sistemazione e nel riutilizzo dei mezzi per finalità coerenti con le proprie attività sociali e ambientali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agli enti sociali le cento bici del bike sharing ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bici elettriche abbandonate ovunque, il lato oscuro del bike sharingIn sopraelevata, in corso Europa, in spianata Castelletto, per le creuze di Albaro. Leggi anche: Riuso sociale, nuova vita per 100 vecchie bici del bike sharing cittadino Argomenti più discussi: Pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per l'assunzione di assistenti sociali nei Comuni e negli Ambiti Territoriali Sociali; Webinar Le nuove norme fiscali per ETS e imprese sociali: quali novità per gli enti che gestiscono scuole?; Agli enti sociali le cento bici del bike sharing; Housing Sociale in Lombardia. Classificazione di ricerca su Google(TG:e10838).yof - Results on X | Live Posts & Updates x.com Obblighi di redazione e deposito Bilancio sociale per Imprese Sociali e SomsIl bilancio sociale deve essere presentato entro 60 giorni dall’approvazione: il nuovo termine deriva dal combinato degli artt. 48, terzo comma (così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera l) ... fiscoetasse.com