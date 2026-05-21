Biennale Venezia 2026 Giuli in visita | Tutto bene con Buttafuoco polemiche alle spalle

Il ministro della Cultura ha visitato la Biennale Arte di Venezia, affermando che si tratta di un segnale di tranquillità dopo un periodo di polemiche. Durante la visita ha incontrato il presidente della Fondazione, con cui ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che i rapporti sono positivi. La visita si inserisce nel percorso di verifica delle attività e delle iniziative in corso, senza riferimenti a eventuali tensioni precedenti. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali progetti futuri legati alla manifestazione.

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