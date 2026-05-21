Biennale Venezia 2026 Giuli in visita | Tutto bene con Buttafuoco polemiche alle spalle

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Cultura ha visitato la Biennale Arte di Venezia, affermando che si tratta di un segnale di tranquillità dopo un periodo di polemiche. Durante la visita ha incontrato il presidente della Fondazione, con cui ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e che i rapporti sono positivi. La visita si inserisce nel percorso di verifica delle attività e delle iniziative in corso, senza riferimenti a eventuali tensioni precedenti. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali progetti futuri legati alla manifestazione.

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Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato la Biennale Arte di Venezia, dando “un segnale di sopraggiunta tranquillità, che ci mettiamo alle spalle le polemiche “, ha affermato, rassicurando che con il presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, va “tutto bene”. “Siamo nel padiglione italiano, incantati dall’allestimento. Ci tenevo moltissimo a visitarlo. L’energia e la vitalità che trasmette è molto al di là delle aspettative”, ha dichiarato ai giornalisti a Venezia dopo aver visitato il padiglione italiano della Biennale Arte. “Il messaggio che arriva dalla Biennale – ha proseguito – è libertà, bellezza. La mia presenza? Un segnale dovuto al padiglione italiano, che è il padiglione del MiC. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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