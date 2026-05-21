Biennale la visita di Giuli a Venezia e la pace fatta con Buttafuoco | Polemiche chiuse Pietrangelo è un amico

Durante la visita del ministro della Cultura alla Biennale di Venezia, è avvenuto un incontro tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, avvolto dal silenzio delle telecamere. Recentemente, i due avevano avuto una discussione pubblica, ma ora hanno deciso di mettere fine alle polemiche, definendosi amici. L’occasione si è svolta lontano dai riflettori, in modo diretto e riservato, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui