Biennale la visita di Giuli a Venezia e la pace fatta con Buttafuoco | Polemiche chiuse Pietrangelo è un amico
Durante la visita del ministro della Cultura alla Biennale di Venezia, è avvenuto un incontro tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, avvolto dal silenzio delle telecamere. Recentemente, i due avevano avuto una discussione pubblica, ma ora hanno deciso di mettere fine alle polemiche, definendosi amici. L’occasione si è svolta lontano dai riflettori, in modo diretto e riservato, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o commenti.
Un incontro lontano dalle telecamere tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, in occasione della visita del ministro della Cultura alla Biennale di Venezia. È successo questa mattina, 21 maggio, dopo settimane di scontri sul ritorno del padiglione russo alla rassegna. L’arrivo del ministro della Cultura in laguna è diventato il momento per «fare la pace» con il presidente della Fondazione. « L’amico Pietrangelo – ha dichiarato Giuli – non è mai venuto meno. Prima però, maggiore amica, la verità, che rappresento come ministro. La mia visita chiude la polemica: la storia della Fondazione, del resto, è sempre stata rispettata». La visita al padiglione Italia. 🔗 Leggi su Open.online
Biennale, la visita di Giuli: «Con Buttafuoco non è stata una guerra personale»
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