Biennale arte un sismografo sensibile in nome di Duchamp

Da cms.ilmanifesto.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla mostra ai Giardini, nel padiglione centrale, si può ammirare un’installazione di Koyo Kouoh che si presenta come una vera e propria foresta ricca di opere di ispirazione etnica e decoloniale. La presentazione si concentra su lavori che affrontano tematiche di diritti e identità, creando un ambiente ricco di dettagli visivi e simbolici. La mostra si inserisce nel contesto della Biennale d’arte, offrendo uno sguardo su pratiche artistiche che richiamano riferimenti storici e culturali, con un’attenzione particolare alle influenze di Duchamp.

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L’impressione che si ha visitando la mostra di Koyo Kouoh ai Giardini, nel Padiglione centrale, è di trovarsi in un’accuratissima selva, ricca di opere etniche e decoloniali, che reclamano diritti di presenza e di testimonianza. Ma quasi all’inizio del percorso, a lato di questi lavori imponenti anche quando piccoli, spunta all’improvviso uno spazio dedicato a Duchamp, con foto di vecchi allestimenti dei suoi lavori, gigantografie di ready-made dismessi e una sontuosa boîte-en-valise. La didascalia che le descrive è illuminante del sistema Biennale. In sintonia con In Minor Keys, che è il tema della mostra, la legenda presenta la valigia duchampiana come un museo in miniatura, un modello che riproduce in scala minore lo scrupolo, tipico di ogni curatela, necessario a scegliere i pezzi e ad assemblarli. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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