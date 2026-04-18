Biennale Arte 61 Faiza Butt | l’arte sfida il controllo

Alla 61ª edizione della Biennale d’Arte, il padiglione del Pakistan presenta la mostra Punj•AB – A Sublime Terrain, curata dall’artista Faiza Butt, alla sua seconda partecipazione dopo quella del 2019 con Naiza Khan. Faiza Butt, nata a Lahore nel 1973, espone le sue opere in un allestimento che esplora temi legati alla regione e alla sua storia culturale. La mostra è visibile fino alla conclusione dell’evento.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Alla sua seconda partecipazione in Biennale (dopo quella del 2019 con Naiza Khan), il padiglione del Pakistan presenta la mostra Punj•AB – A Sublime Terrain dell’artista Faiza Butt (Lahore 1973, vive e lavora tra Londra e il Pakistan), curata da Beatriz Cifuentes Feliciano nell’Ex Farmacia Solveni. Sensibile alle tematiche sociali e politiche, soprattutto in rapporto alla criticità della nostra contemporaneità con la terza Guerra del Golfo e le tensioni Pakistan-Afghanistan in corso, Butt nell’affermare che «l’escalation di...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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