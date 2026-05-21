Bielsa e i finti studenti droni uomini nel cartongesso il baseball storia degli spioni nel calcio

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha visto emergere vari episodi di spionaggio che coinvolgono pratiche come l’uso di droni, uomini nascosti nel cartongesso e presunti studenti infiltrati. Tra le vicende più recenti, il caso del Southampton, escluso dalla finale di promozione in Premier League, si aggiunge a una serie di eventi che hanno scosso il settore. Questi episodi mostrano come le attività di spionaggio siano diventate una componente inquietante e sempre più presente nel contesto sportivo.

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Ricapitoliamo il concetto: nel calcio inglese spiare l’avversario è grave, gravissimo, al punto che se ti beccano ti squalificano per la partita più importante dell’anno. Lo spygate della seconda serie inglese di questi giorni monopolizza i media locali più del resto del pallone: un membro dello staff del Southampton è stato pizzicato a filmare da dietro un albero (nascosto pure male.) un allenamento del Middlesbrough. Sul campo i Saints vincono 2-1 e si guadagnano l'accesso alla finale per andare in Premier contro l'Hull City, gli altri fanno ricorso allegando documentazione fotografica e sostenendo che Tonda Eckert, l'allenatore avversario, si avvalga regolarmente di spioni, e la FA ribalta il risultato del campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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