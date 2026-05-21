Bielsa e i finti studenti droni uomini nel cartongesso il baseball storia degli spioni nel calcio
Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha visto emergere vari episodi di spionaggio che coinvolgono pratiche come l’uso di droni, uomini nascosti nel cartongesso e presunti studenti infiltrati. Tra le vicende più recenti, il caso del Southampton, escluso dalla finale di promozione in Premier League, si aggiunge a una serie di eventi che hanno scosso il settore. Questi episodi mostrano come le attività di spionaggio siano diventate una componente inquietante e sempre più presente nel contesto sportivo.
Ricapitoliamo il concetto: nel calcio inglese spiare l’avversario è grave, gravissimo, al punto che se ti beccano ti squalificano per la partita più importante dell’anno. Lo spygate della seconda serie inglese di questi giorni monopolizza i media locali più del resto del pallone: un membro dello staff del Southampton è stato pizzicato a filmare da dietro un albero (nascosto pure male.) un allenamento del Middlesbrough. Sul campo i Saints vincono 2-1 e si guadagnano l'accesso alla finale per andare in Premier contro l'Hull City, gli altri fanno ricorso allegando documentazione fotografica e sostenendo che Tonda Eckert, l'allenatore avversario, si avvalga regolarmente di spioni, e la FA ribalta il risultato del campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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