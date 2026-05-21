Bielsa e i finti studenti droni uomini nel cartongesso il baseball storia degli spioni nel calcio

Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha visto emergere vari episodi di spionaggio che coinvolgono pratiche come l’uso di droni, uomini nascosti nel cartongesso e presunti studenti infiltrati. Tra le vicende più recenti, il caso del Southampton, escluso dalla finale di promozione in Premier League, si aggiunge a una serie di eventi che hanno scosso il settore. Questi episodi mostrano come le attività di spionaggio siano diventate una componente inquietante e sempre più presente nel contesto sportivo.

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