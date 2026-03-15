Baseball Italia nella storia | battuto Portorico è semifinale nel Classic

L'Italia del baseball ha sconfitto Portorico con il punteggio di 8-6, portando la Nazionale di Francisco Cervelli alle semifinali del World Baseball Classic. Finora, la squadra non aveva mai superato i quarti di finale in questa competizione. La vittoria permette di raggiungere questa fase storica del torneo.

L'Italia del baseball non finisce di stupire: battendo con il punteggio di 8-6 Portorico, la Nazionale di Francisco Cervelli ha raggiunto le semifinali del World Baseball Classic, una competizione nella quale, sinora, non era mai stata capace di andare oltre i quarti. Invece, in questa edizione, capitan Pasquantino e i suoi hanno più volte aggiornato il libro della storia di questo sport: hanno battuto prima gli Stati Uniti, quindi il Messico chiudendo con quattro vittorie su quattro il girone, e ieri sera sono stati capaci di resistere al portentoso ritorno della nazionale caraibica dopo che, nella fase centrale del match. Dopo che gli azzurri si erano portati sino a +6, Portorico ha rimesso tutto in discussione all'ottavo inning, arrivando sino a ridurre ad appena due punti lo svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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