A Biella, tre giovani sono stati arrestati dopo una rapina in cui uno di loro ha tentato di scappare in bicicletta elettrica, ferendo due agenti durante l’inseguimento in Questura. Durante l’intervento, il rapinatore ha utilizzato manovre pericolose, provocando le ferite agli agenti. La polizia ha fermato i sospetti poco dopo, recuperando anche la refurtiva. L’episodio ha portato all’arresto dei giovani e al ricovero dei due agenti feriti.

? Domande chiave Come ha fatto il rapinatore a ferire due agenti in Questura?. Quali manovre pericolose ha usato il fuggitivo sulla bicicletta elettrica?. Perché i tre giovani erano già noti alle forze dell'ordine?. Dove si sono conclusi l'inseguimento e l'arresto dei sospettati?.? In Breve Due agenti feriti in Questura con prognosi di 10 giorni ciascuno.. Tre giovani tra 18 e 20 anni già segnalati per reati precedenti.. Inseguimento tra Piazza Casalegno e i Giardini Zumaglini con uso di bicicletta elettrica.. Vittima ha identificato i tre rapinatori presso gli uffici della Questura.. Nella serata di martedì 19 maggio, tre giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati arrestati a Biella dopo una tentata rapina in piazza Casalegno che ha causato il ferimento di un uomo e di due agenti della polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, rapina per uno zaino: tre giovani arrestati e due agenti feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milano, incubo sul bus notturno M3: 20 contro uno per un rimprovero, arrestati tre giovani per rapinaTre giovani italiani sono stati posti agli arresti domiciliari per una rapina avvenuta lo scorso novembre su un autobus notturno a Milano.

Pistola e zaino con 10mila euro: due baresi arrestati per la violenta rapina a MilanoIl fatto risale alla sera del 21 dicembre 2024, quando i tre soggetti - un 40enne e un 45enne baresi e un 68enne della provincia di Caserta -...

Biella, accompagna il figlio 13enne a scuola, ma lui va a rapinare le poste con una pistola (giocattolo): fermato coi soldi nello zainoDoveva entrare in classe, invece ha cambiato strada e si è trasformato in un rapinatore. È successo a Vigliano Biellese, alle porte di Biella, dove un ragazzino di 13 anni, incensurato e proveniente ... ilmessaggero.it