Due uomini provenienti dalla provincia di Bari sono stati fermati dalla polizia di Milano nell’ambito di un’indagine riguardante una rapina violenta avvenuta nel capoluogo lombardo. Durante l’operazione sono stati sequestrati una pistola e uno zaino contenente diecimila euro in contanti. Le forze dell’ordine stanno accertando le responsabilità dei due arrestati e ricostruendo la dinamica dell’episodio.

Il fatto risale alla sera del 21 dicembre 2024, quando i tre soggetti - un 40enne e un 45enne baresi e un 68enne della provincia di Caserta - rapinarono un 42enne cinese, esplodendo anche un colpo di pistola Due uomini originari della provincia di Bari sono stati arrestati dalla polizia di Milano nell’ambito di un’indagine su una violenta rapina avvenuta nel capoluogo lombardo. A finire in carcere tre cittadini italiani - un 40enne e un 45enne baresi e un 68enne della provincia di Caserta - destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura milanese. I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 21 dicembre 2024, quando un 42enne di nazionalità cinese fu aggredito in via Sonnino, a Milano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Pistola e zaino con 10mila euro: due baresi arrestati per la violenta rapina a Milano

Articoli correlati

Milano, rapina violenta in tram: arrestati tre marocchiniNottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano.

Rapina violenta a Le Cascine, arrestati due uominiDiramata una nota di ricerca, fornendo i dettagli acquisiti anche grazie alle immagini delle telecamere del circuito cittadino.

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Rapina da 10mila euro con colpo di pistola: blitz della polizia in un ristorante del centro di Milano; Jesi, bravata di 3 ragazzini tra gli 11 ed i 13 anni, a scuola con le pistole giocattolo: allarme alle Federico II; Maglietta con scritta Vendetta e esplosivi in casa. Chi è il 13 enne che ha accoltellato la prof.

Spararono un colpo di pistola per rapinare un uomo: tre arresti, un anno e mezzo dopoMilano, il violento episodio si era consumato in via Sonnino. I tre, con un complice, avevano seguito la vittima fin dall’uscita dalla sua agenzia di viaggio, poi gli avevano preso lo zaino con 10mila ... msn.com

L'uccisero con tre colpi di pistola. Renata Forte tornava la sera da un consiglio comunale a Nardò quando I sicari le si pararono davanti mentre stava per entrare in casa e la crivellarono di colpi. Era stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di Assessor facebook

Sul bus, abbandonata nell'aiuola e poi caduta nel bar. La pistola passa di mano in mano, paura tra Montesacro e Porta di Roma ift.tt/boNPF26 x.com