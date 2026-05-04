Un’università per tutti | nelle statali della Lombardia arriva la No tax area Risposta verso il Paese
Nelle università pubbliche della Lombardia, oltre il cinquanta per cento degli studenti non versano tasse universitarie. Questa misura, chiamata “No tax area”, è stata annunciata come una risposta alle esigenze di accesso universale. La notizia riguarda in particolare l’università statale di Milano, dove la metà degli iscritti non effettua pagamenti. La decisione mira a rendere più accessibili gli studi universitari a una vasta gamma di studenti.
Milano, 4 maggio 2026 – Uno studente su due oggi non paga le tasse all’università Statale di Milano. Due primavere fa la svolta in via Festa del Perdono, con la decisione dell’ateneo (allora guidato dal rettore Elio Franzini) di estendere la ’no tax area’ da 22mila euro a 30mila di reddito Isee: fino a quella soglia rate addio, si paga solo la quota di iscrizione indipendentemente dal corso di laurea (156 euro). “Ha rappresentato una scelta per noi fondamentale da università pubblica quale siamo – commenta oggi la rettrice Marina Brambilla –, una scelta assunta con grande determinazione per dare una risposta concreta a quella fascia di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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