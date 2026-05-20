L’università di Milano-Bicocca ha annunciato un aumento della soglia della “no tax area”, portandola a 30mila euro. Di conseguenza, circa 14.000 studenti, pari al 39% degli iscritti totali, non dovranno versare tasse universitarie. La decisione riguarda tutti gli studenti con un reddito complessivo inferiore alla nuova soglia. Questa misura riguarda tutti gli iscritti, indipendentemente dall’anno di corso o dal percorso di studi. La comunicazione è stata resa nota il 20 maggio 2026.

Milano, 20 maggio 2026 – Quattordicimila studenti, il 39 per cento degli iscritti totali, sarà esonerato dal pagamento delle tasse universitarie di Milano-Bicocca, che ha innalzato la “no tax area” a 30mila euro. Un incremento di 2mila euro rispetto all’anno 202526 e di 8mila euro rispetto a quanto previsto dal Ministero dell'Università e della ricerca con il DM 10142021. A deciderlo, nella seduta di ieri pomeriggio, è stato il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, all’unanimità. Gli studenti che godranno dell’esonero devono avere un Isee fino a 30mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di merito e accesso agli studi. L’Ateneo ha inoltre introdotto un ingresso graduale nella fascia contributiva per gli studenti con Isee compreso tra 30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’università Milano-Bicocca alza la “no tax area”: esenzione per il 39% degli iscritti totali

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