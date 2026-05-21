Bicincittà a Pontedera

Domenica 24 maggio si terrà a Pontedera l’edizione locale di Bicincittà, evento promosso dall’UISP in diverse città italiane. La manifestazione prevede una pedalata che prenderà il via e terminerà in piazza Curtatone e Montanara. La partecipazione è aperta a tutti e l’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e svago. La giornata si svolgerà secondo le modalità e i percorsi stabiliti dagli organizzatori.

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Ritorna Bicincittà, tradizionale iniziativa organizzata da Uisp in tutta Italia. Per Pontedera l'appuntamento è domenica 24 maggio con partenza e arrivo in piazza Curtatone e Montanara.Ritrovo e iscrizioni (5 euro la quota di partecipazione, con la consegna di un gadget) nella stessa piazza a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenica Bicincittà a ManfredoniaDOMENICA 24 MAGGIO SI PEDALA PER UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE, INCLUSIVA E VIVAIl Comitato Foggia-Manfredonia porta in strada per il trentesimo anno la... Bicincittà e Bimbimbici. A Grosseto e Castiglione l’evento per solidarietàLa città torna a colorarsi per una nuova edizione di Bicincittà e Bimbimbici, unendo le forze di Uisp e Fiab in un unico grande evento di solidarietà. Pontedera 'invasa' da ciclisti con BicincittàDomenica 14 settembre Pontedera ospita Bicincittà, una pedalata aperta a tutti con ritrovo, partenza e arrivo in piazza Curtatone e Montanara. Si tratta di una manifestazione organizzata a livello ... pisatoday.it Una domenica in sella Bicincittà in 4 Comuni Occasione per unire valori come mobilità e socialitàA Pontedera, Ponsacco, Capannoli e al La Rosa di Terricciola torna Bicincittà, giunta alla sua 35esima edizione. Domenica prossima 7 maggio tutti in sella per la passeggiata in bicicletta organizzata ... lanazione.it