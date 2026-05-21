Bicincittà a Pontedera
Domenica 24 maggio si terrà a Pontedera l’edizione locale di Bicincittà, evento promosso dall’UISP in diverse città italiane. La manifestazione prevede una pedalata che prenderà il via e terminerà in piazza Curtatone e Montanara. La partecipazione è aperta a tutti e l’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e svago. La giornata si svolgerà secondo le modalità e i percorsi stabiliti dagli organizzatori.
Ritorna Bicincittà, tradizionale iniziativa organizzata da Uisp in tutta Italia. Per Pontedera l'appuntamento è domenica 24 maggio con partenza e arrivo in piazza Curtatone e Montanara.Ritrovo e iscrizioni (5 euro la quota di partecipazione, con la consegna di un gadget) nella stessa piazza a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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