Domenica Bicincittà a Manfredonia

Domenica si svolge a Manfredonia la manifestazione Bicincittà, organizzata dal Comitato Foggia-Manfredonia. La corsa in bicicletta si tiene per il trentesimo anno consecutivo, promuovendo la mobilità sostenibile, l’inclusione e la partecipazione popolare. La giornata prevede vari percorsi aperti a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini di diverse età e promuovere uno stile di vita attivo. La manifestazione si svolge lungo le strade della città, con il supporto di volontari e organizzatori locali.

DOMENICA 24 MAGGIO SI PEDALA PER UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE, INCLUSIVA E VIVAIl Comitato Foggia-Manfredonia porta in strada per il trentesimo anno la storica manifestazione UISP dedicata alla mobilità sostenibile, alla partecipazione e allo sportpertutti. Partenza alle ore 10.00 da Largo Diomede. L’appuntamento è fissato alle ore 10.00, con partenza da Largo Diomede, per una pedalata aperta a tutte e tutti, pensata per attraversare la città con uno sguardo nuovo e condividere il valore più autentico dello sportpertutti: muoversi insieme, occupare positivamente gli spazi urbani, promuovere benessere, inclusione e senso di comunità. Bicincittà non è una gara, ma una festa collettiva della bicicletta e della cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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