Vintage celebrazioni al femminile nuove mostre e spettacoli teatrali | tutti gli eventi del fine settimana

Questo fine settimana a Pescara e nei paesi vicini si svolgono diverse iniziative legate alla giornata internazionale della donna. Tra le attività ci sono mostre di vintage, eventi dedicati alle celebrazioni femminili e spettacoli teatrali. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi e coinvolgono diverse realtà culturali e artistiche della zona. La giornata viene celebrata con eventi che durano tutto il fine settimana.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Questo weekend è dedicato alla giornata internazionale della donna, con iniziative a Pescara e nelle cittadine. Ma ci sarà anche tanta arte, nuovi spettacoli teatrali per adulti e bambini, e persino due mercatini vintage Questo weekend è dedicato alla giornata internazionale della donna, con iniziative a Pescara e nelle cittadine. Ma ci sarà anche tanta arte, nuovi spettacoli teatrali per adulti e bambini, e persino due mercatini vintage. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Teatro, cultura e mostre: tutti gli eventi del primo fine settimana dopo le festeArchiviate tutte le festività, non terminano gli eventi: sono diversi gli appuntamenti in questo secondo fine settimana di gennaio, il primo del...

Leggi anche: Chihuahua, spettacoli, mostre e magia: tutti gli eventi del weekend

Contenuti e approfondimenti su Vintage celebrazioni al femminile nuove....

Discussioni sull' argomento Festa della donna a Roma: dai brunch agli spettacoli teatrali, tutti gli appuntamenti da non perdere; Cioccolato Festival, mercatino vintage, Sbaracco day: 10 cose da fare a Reggio Emilia e provincia nel week end; Cosa fare nel weekend del 6, 7 e 8 marzo 2026 in Lombardia: sagre ed eventi tra riso, vino e tradizioni; Che fare a Roma e Litorale romano nel weekend dal 6 all’8 marzo: dove si entra gratis.

F1, la nuova Ferrari "vintage" in cerca di riscossa: i primi giri di pista a Fiorano x.com

Vintage 70s Italy shirt for Alex Del Piero!! - facebook.com facebook