Spettacoli laboratori e incontri con gli autori | la nuova edizione di Biblofestival

Dal 15 maggio al 13 giugno 2026 si svolgerà la ventitreesima edizione di Biblofestival, una rassegna itinerante dedicata ai bambini. La manifestazione comprende spettacoli, laboratori e incontri con gli autori, coinvolgendo diverse località. La rassegna si ripete ogni anno e si rivolge principalmente a un pubblico giovanile. L’edizione di quest’anno si svolgerà in più tappe e propone attività varie per bambini e famiglie.

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