Spettacoli laboratori e incontri con gli autori | la nuova edizione di Biblofestival

Da bergamonews.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 maggio al 13 giugno 2026 si svolgerà la ventitreesima edizione di Biblofestival, una rassegna itinerante dedicata ai bambini. La manifestazione comprende spettacoli, laboratori e incontri con gli autori, coinvolgendo diverse località. La rassegna si ripete ogni anno e si rivolge principalmente a un pubblico giovanile. L’edizione di quest’anno si svolgerà in più tappe e propone attività varie per bambini e famiglie.

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Torna dal 15 maggio al 13 giugno 2026, per la ventitreesima edizione, Biblofestival, la rassegna itinerante dedicata all’infanzia. Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono anche in caso di pioggia in luoghi al coperto. Biblofestival – edizione 2026 è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il progetto Biblofestival – edizione 2026, ha ottenuto il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del Bando “Promozione della lettura – anno 2025”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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