Durante la tappa di Lake Placid, la biatleta italiana si è piazzata seconda nella gara di sprint dell’IBU Cup, guadagnando un posto sul podio. Comola, che punta a rientrare nella Nazionale A, ha dimostrato di avere le capacità per competere a livelli elevati. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, con l’azzurra che ha chiuso la prova in seconda posizione.

In cerca di una nuova dimensione. Samuela Comola è intenzionata a riconquistare il suo spazio nella Nazionale A di biathlon e l’IBU Cup è il passaggio necessario per dimostrarsi all’altezza della situazione. Nella prima giornata della tappa di Lake Placid, negli Stati Uniti, l’azzurra ha ottenuto un ottimo risultato nella 7.5 km sprint. Sulle nevi americane, Comola ha concluso al secondo posto, mancando un solo bersaglio nella sessione di tiro in piedi e giungendo piuttosto vicina a chi ha fatto sua la gara. Il riferimento è alla francese Amandine Mengin che, grazie allo zero al poligono, si è costruita quel margine necessario per precedere la nostra portacolori e la norvegese Gro Njølstad Randby (0+2), terza a 13"4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Samuela Comola sul podio in IBU Cup: azzurra seconda nella sprint a Lake Placid

