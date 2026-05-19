bernie sanders ha un sogno

Bernie Sanders ha espresso un pensiero che riflette una speranza condivisa, affermando che, indipendentemente dal risultato di una certa vicenda, è rassicurante sapere che qualcuno si impegna a credere in qualcosa di importante. La sua dichiarazione evidenzia un atteggiamento di fiducia e di sostegno verso le idee o le persone coinvolte. La frase si concentra su un sentimento di conforto, senza entrare nel merito delle cause o delle implicazioni legali.

«Nel caso avesse ragione, nel caso avesse torto, è allo stesso modo un conforto sapere che qualcuno la pensa ancora così» Bernie Sanders, senatore indipendente del Vermont, è un americano socialista, o un socialista americano. Suona un po’ come un ossimoro. Ma fino a un certo punto, perché la storia delle lotte sociali e sindacali, negli Stati Uniti, ha poco da invidiare a quella europea. Per dire: il Primo Maggio ha le sue radici storiche in una rivolta operaia a Chicago, nel 1886, repressa nel sangue. Il sindacalismo americano, oggi sbiadito come tutte o quasi le forme di socialità attiva, ha radici antiche quanto la storia del tumultuoso sviluppo economico della Nazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Bernie Sanders Sells a Dream — Refuses to Explain the Cost

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