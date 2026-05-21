Nella nuova puntata di Wilson, Bernie Sanders è stato intervistato da Francesco Costa, durante la quale ha discusso di diversi temi attuali. Tra gli argomenti affrontati ci sono stati il ruolo delle élite economiche, le sfide legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, e le vicende politiche legate all’ex presidente. La conversazione ha toccato anche questioni di attualità politica e sociale, offrendo uno sguardo diretto sulle opinioni del senatore su questi temi.

Intervistato da Francesco Costa, ha parlato di oligarchia, intelligenza artificiale, Trump e molto altro, in una puntata aperta a tutti Sabato 16 maggio Bernie Sanders era al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove ha parlato in uno degli incontri più partecipati di questa edizione intervistato da Francesco Costa, il direttore del Post. La conversazione integrale è la nuova puntata di Wilson (disponibile sia in inglese, sia doppiata in italiano), il podcast settimanale di approfondimento condotto da Francesco Costa, che esce ogni giovedì e che fa parte dell’offerta per le persone abbonate al Post. Questo episodio arriva nei giorni del primo compleanno di Wilson e per l’occasione è disponibile gratuitamente per chiunque: lo trovate nella sezione podcast dell’app del Post, su Spotify e sul canale YouTube del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Bernie Sanders nella nuova puntata di Wilson

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