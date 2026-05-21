Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve | quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento di Bernardo Silva. La Juventus sembra essere sempre meno in corsa per aggiudicarsi il centrocampista, con le trattative che si sono raffreddate e l’interesse di altri club che si fa più concreto. La partecipazione alla prossima Champions League rappresenta un elemento chiave nelle trattative. La squadra di appartenenza di Silva avrebbe anche valutato altre opzioni, mentre i bianconeri devono affrontare difficoltà finanziarie legate alla qualificazione europea.

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