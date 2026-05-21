Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve | quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo
Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento di Bernardo Silva. La Juventus sembra essere sempre meno in corsa per aggiudicarsi il centrocampista, con le trattative che si sono raffreddate e l’interesse di altri club che si fa più concreto. La partecipazione alla prossima Champions League rappresenta un elemento chiave nelle trattative. La squadra di appartenenza di Silva avrebbe anche valutato altre opzioni, mentre i bianconeri devono affrontare difficoltà finanziarie legate alla qualificazione europea.
di Luca Fioretti Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve: senza i soldi della Champions League i bianconeri potrebbero dover alzare bandiera bianca. Le strategie per il futuro della Juventus rischiano di subire una brusca frenata a causa dei verdetti del campo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la suggestiva pista che porta a Bernardo Silva si sta complicando terribilmente. Il fuoriclasse portoghese, ormai giunto alla fine del suo storico e vincente ciclo con la maglia del Manchester City, aveva inizialmente aperto con convinzione a un trasferimento in Italia alla Juventus, affascinato dal progetto di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
BERNARDO SILVA ALLA JUVE Il commento di @AlessioTacchinardiOfficial
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