Bernardo Silva Juve i bianconeri escono allo scoperto | aspettano una risposta dal portoghese c’è da battere la concorrenza di questi club

La Juventus ha manifestato interesse per Bernardo Silva e attende una risposta dal centrocampista portoghese. La società torinese sta monitorando la situazione, mentre il giocatore è corteggiato anche dal Barcellona e da un club della Major League Soccer. La dirigenza juventina si prepara a confrontarsi con la concorrenza di queste due opzioni, sperando di portare a termine la trattativa. La decisione finale del calciatore è ancora in sospeso.