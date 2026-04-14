Bernardo Silva Juve i bianconeri escono allo scoperto | aspettano una risposta dal portoghese c’è da battere la concorrenza di questi club

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha manifestato interesse per Bernardo Silva e attende una risposta dal centrocampista portoghese. La società torinese sta monitorando la situazione, mentre il giocatore è corteggiato anche dal Barcellona e da un club della Major League Soccer. La dirigenza juventina si prepara a confrontarsi con la concorrenza di queste due opzioni, sperando di portare a termine la trattativa. La decisione finale del calciatore è ancora in sospeso.

di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza attende con ansia la decisione del centrocampista corteggiato dal Barcellona e dalla MLS americana. Le ultimissime indiscrezioni di calciomercato rivelate dalla  Gazzetta dello Sport  accendono i cuori dei tantissimi tifosi.  Bernardo Silva  rappresenta il sogno  assolutamente primario  per il centrocampo della Juve. Il fantasista ha il proprio  contratto  in scadenza con il  Manchester City  e questa situazione lo rende l’obiettivo  estremamente perfetto  per innalzare il tasso tecnico. La dirigenza  lavora con  massima dedizione  per sfruttare questa occasione  davvero ghiotta, certa che l’innesto porterebbe una mentalità  fortemente vincente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juve, il portoghese continua ad essere nel mirino di molti club.

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