Bernardo Silva Juve i bianconeri escono allo scoperto | aspettano una risposta dal portoghese c’è da battere la concorrenza di questi club
La Juventus ha manifestato interesse per Bernardo Silva e attende una risposta dal centrocampista portoghese. La società torinese sta monitorando la situazione, mentre il giocatore è corteggiato anche dal Barcellona e da un club della Major League Soccer. La dirigenza juventina si prepara a confrontarsi con la concorrenza di queste due opzioni, sperando di portare a termine la trattativa. La decisione finale del calciatore è ancora in sospeso.
di Luca Fioretti Bernardo Silva Juve, la dirigenza attende con ansia la decisione del centrocampista corteggiato dal Barcellona e dalla MLS americana. Le ultimissime indiscrezioni di calciomercato rivelate dalla Gazzetta dello Sport accendono i cuori dei tantissimi tifosi. Bernardo Silva rappresenta il sogno assolutamente primario per il centrocampo della Juve. Il fantasista ha il proprio contratto in scadenza con il Manchester City e questa situazione lo rende l’obiettivo estremamente perfetto per innalzare il tasso tecnico. La dirigenza lavora con massima dedizione per sfruttare questa occasione davvero ghiotta, certa che l’innesto porterebbe una mentalità fortemente vincente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juve, il portoghese continua ad essere nel mirino di molti club.
Bernardo Silva Juve: bianconeri in pressing ma non sarà semplice arrivare al portoghese. C’è una novità di queste ultime oredi Luca FiorettiBernardo Silva Juve, le ultimissime e importanti indiscrezioni sul possibile arrivo a parametro zero e la grandissima concorrenza...
BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO
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