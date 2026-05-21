Bernardo Silva dice no alla Juventus | scelta un’altra destinazione 2 piani B per i bianconeri

Bernardo Silva ha deciso di non trasferirsi alla Juventus e ha scelto un’altra squadra come sua prossima destinazione. La società torinese aveva messo in atto diverse strategie per portarlo in rosa, ma senza successo. La Juventus si trova ora senza il suo obiettivo principale e sta valutando due alternative come piani B. La trattativa con il calciatore si è conclusa senza esito positivo, lasciando i dirigenti bianconeri alla ricerca di altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

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