Bernardo Silva dice no alla Juventus | scelta un’altra destinazione 2 piani B per i bianconeri

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bernardo Silva ha deciso di non trasferirsi alla Juventus e ha scelto un’altra squadra come sua prossima destinazione. La società torinese aveva messo in atto diverse strategie per portarlo in rosa, ma senza successo. La Juventus si trova ora senza il suo obiettivo principale e sta valutando due alternative come piani B. La trattativa con il calciatore si è conclusa senza esito positivo, lasciando i dirigenti bianconeri alla ricerca di altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

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che sono rimasti tagliati fuori. La  Juventus  inizia a toccare con mano gli effetti collaterali legati alla probabile esclusione dalla prossima  Champions League. Senza la celebre musichetta europea, i top player si allontanano.  Bernardo Silva, voglioso di definire il proprio futuro in tempi strettissimi, ha deciso di non aspettare l’esito del derby contro il  Torino  e degli ultimi decisivi  90 minuti della  Serie A. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il fantasista  31enne  portoghese, in scadenza con il  Manchester City, ha sempre considerato la  Spagna  come sua primissima opzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO

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