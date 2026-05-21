Bernardo Silva dice no alla Juventus | scelta un’altra destinazione 2 piani B per i bianconeri
Bernardo Silva ha deciso di non trasferirsi alla Juventus e ha scelto un’altra squadra come sua prossima destinazione. La società torinese aveva messo in atto diverse strategie per portarlo in rosa, ma senza successo. La Juventus si trova ora senza il suo obiettivo principale e sta valutando due alternative come piani B. La trattativa con il calciatore si è conclusa senza esito positivo, lasciando i dirigenti bianconeri alla ricerca di altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.
che sono rimasti tagliati fuori. La Juventus inizia a toccare con mano gli effetti collaterali legati alla probabile esclusione dalla prossima Champions League. Senza la celebre musichetta europea, i top player si allontanano. Bernardo Silva, voglioso di definire il proprio futuro in tempi strettissimi, ha deciso di non aspettare l’esito del derby contro il Torino e degli ultimi decisivi 90 minuti della Serie A. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il fantasista 31enne portoghese, in scadenza con il Manchester City, ha sempre considerato la Spagna come sua primissima opzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
BERNARDO SILVA ALLA JUVE LA RISPOSTA DI CONCEICAO
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