Bernardo Silva alla Juventus i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa Le ultimissime

Secondo fonti vicine alla trattativa, la Juventus avrebbe già avviato contatti con l’entourage di Bernardo Silva per valutare la possibilità di un trasferimento. La società bianconera starebbe accelerando le negoziazioni, mentre non sono ancora stati ufficializzati dettagli o offerte formali. La trattativa, al momento, resta in fase preliminare e non sono stati resi noti eventuali sviluppi recenti.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri avrebbero avuto già dei contatti con l’entourage del portoghese per capire la fattibilità dell’operazione. Il calciomercato internazionale si accende improvvisamente con un’indiscrezione che scuote l’ambiente bianconero: il possibile approdo di Bernardo Silva alla Juventus. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha lanciato quella che potremmo definire una vera e propria bomba per l’estate 2026, confermando che il ciclo del talento portoghese al Manchester City è giunto al capolinea. Secondo quanto riferito dal giornalista, il futuro del fuoriclasse lusitano è ancora un libro aperto, ma i primi movimenti concreti sono già avvenuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da scrivere: il calciatore avrebbe scelto il Barcellona, che però tentenna. Juventus in agguato. - facebook.com facebook

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