CdS – Juve Bernardo Silva è più vicino | ufficiale l’addio al Manchester City

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Bernardo Silva lascia il Manchester City dopo nove anni e 451 presenze. La notizia ufficiale non ha ancora avuto smentite e il giocatore sarebbe ormai in dirittura d’arrivo per una nuova avventura. La trattativa sembra aver raggiunto uno stato avanzato, mentre non ci sono conferme definitive sulla destinazione futura.

2026-04-16 14:41:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Arrivato nel 2017, dopo nove anni e 451 presenze, Bernardo Silva è pronto a salutare il Manchester City. Il trentunenne fantasista portoghese si congederà con 6 Premier League, una Champions, due FA Cup, cinque Carabao, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club ed una Supercoppa europa. Un bottino totale di 19 trofei e che ancora potrebbe essere arrotondato, se dovesse coronarsi la rimonta in Premier League ai danni dell’Arsenal e con una FA Cup ancora tutta da giocare. Fin qui 76 gol e 77 assist, statitiche in equilibrio che confermano la grandezza del calciatore lusitano, capace in ogni caso di essere incisivo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l’addio al Manchester City Notizie correlate Bernardo Silva Juve, lascerà il Manchester City: ora è ufficiale! L’annuncio del club e tutti i dettagli sul suo futurodi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juve, il portoghese lascerà il Manchester City a giugno. Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo?Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona... Contenuti e approfondimenti Si parla di: CdS – La Juve sogna Alisson Becker Bernardo Silva e Hojbjerg | il piano del mercato estivo di Comolli. Juve, Bernardo Silva è più vicino: ufficiale l'addio al Manchester CityDopo 9 anni di militanza ed il pieno di trofei, il portoghese saluta i tifosi con un commovente messaggio sui social: bianconeri in pole ... corrieredellosport.it Haaland su Bernardo Silva, accostato alla Juventus: Importante nella stagione del TripleteA SkySport UK, il centravanti del Manchester City Erling Haaland si è espresso così su Bernardo Silva, alla fine della sua avventura col City e accostato ad alcuni club tra cui ... tuttojuve.com