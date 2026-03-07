Secondo le ultime indiscrezioni, Bernardo Silva sta per lasciare il Manchester City a fine stagione senza costi di trasferimento. La possibile destinazione dell’inglese è ancora incerta, ma circolano voci riguardo a un interesse da parte di una squadra italiana. La decisione del giocatore di non rinnovare il contratto con il club inglese si fa sempre più concreta.

Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz. Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo?

Bernardo Silva alla Juve? La suggestione di mercato può trasformarsi in realtà solo se sostenibile. È in scadenza col Manchester CityPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Bernardo Silva a zero: la suggestione che affascina anche l’Inter. Cosa c’è di vero sul futuro dello spagnolodi Redazione Inter News 24Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero a giugno: anche l’Inter culla da lontano la suggestione legata...

Una selezione di notizie su Bernardo Silva.

Bernardo Silva Milan, Romano conferma la possibilità dell’addio al City: nessuna offerta ufficiale, ma i rossoneri osservano l’evolversi di un’occasione irripetibileIl sogno di vedere un fuoriclasse assoluto come Bernardo Silva calcare i campi della Serie A continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori, alimentando suggestioni di mercato ... milannews24.com

Bernardo Silva alla Juve? C’è un’ipotesi sempre più concretaTrentadue anni il prossimo agosto, in scadenza di contratto a giugno: forse il ciclo di Bernardo Silva al Manchester City, un ciclo straordinario con 17 titoli conquistati, è giunto davvero alla fine. juvelive.it