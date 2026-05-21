Berlino cucciolo di ippopotamo pigmeo si gode il suo primo bagnetto

Allo zoo di Berlino, un cucciolo di ippopotamo pigmeo nato lo scorso 9 maggio sta vivendo il suo primo bagno. Numerosi visitatori si sono radunati per osservare da vicino questa fase iniziale della sua crescita, mentre il piccolo si fa subito notare per le sue dimensioni e il suo comportamento. La nascita di questo esemplare rappresenta un evento che ha attirato l’attenzione di molte persone, tutte curiose di seguire i primi passi del nuovo arrivato.

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