Berlino cucciolo di ippopotamo pigmeo si gode il suo primo bagnetto
Allo zoo di Berlino, un cucciolo di ippopotamo pigmeo nato lo scorso 9 maggio sta vivendo il suo primo bagno. Numerosi visitatori si sono radunati per osservare da vicino questa fase iniziale della sua crescita, mentre il piccolo si fa subito notare per le sue dimensioni e il suo comportamento. La nascita di questo esemplare rappresenta un evento che ha attirato l’attenzione di molte persone, tutte curiose di seguire i primi passi del nuovo arrivato.
Allo zoo di Berlino in tanti guardano con curiosità ai primi giorni di vita del cucciolo di ippopotamo pigmeo nato lo scorso 9 maggio. Il piccolo ha esplorato con curiosità l’ambiente circostante e ha fatto il primo bagnetto sotto la supervisione del personale.I responsabili dello zoo hanno dichiarato che la piccola femmina sta crescendo bene, beve regolarmente e pesa già circa 10 chilogrammi, quasi il doppio del suo peso alla nascita in soli 10 giorni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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