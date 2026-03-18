Un turista è entrato nel recinto di uno zoo per scattare una foto all’ippopotamo pigmeo più noto, noto come Moo Deng. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di visitatori che, per ottenere uno scatto, rischiano di mettere in discussione le norme di sicurezza. La scena si è svolta senza incidenti, ma ha suscitato discussioni sulla responsabilità e la tutela degli animali in strutture pubbliche.

C’è chi per un selfie farebbe di tutto. Anche infilarsi nel recinto di un ippopotamo, per quanto piccolo e irresistibile. È successo in Thailandia e la protagonista involontaria della vicenda è Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo diventato celebre online grazie a uno sbadiglio che ha fatto il giro del mondo. Milioni di like, migliaia di condivisioni e un esercito di fan. Ma la fama, si sa, ha anche i suoi lati più “inquietanti”. Secondo quanto riportato da Associated Press, m artedì sera un uomo è stato arrestato dopo essere entrato nel recinto dell’animale allo zoo all’aperto di Khao Kheow, una struttura molto popolare nel Paese asiatico. Secondo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turista entra nel recinto dello zoo per fotografare l’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo: cosa è successo al piccolo Moo Deng

Articoli correlati

Leggi anche: Entra nel recinto dello zoo per fotografara l’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo: cosa è successo al piccolo Moo Deng

“Cosa le stanno facendo?”: Moo Deng, le foto crude dallo zoo indignano i fan della cucciola di ippopotamoLa celebre cucciola di ippopotamo pigmeo Moo Deng è finita al centro di una dura controversia mediatica a causa di alcune immagini che ritraggono il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Moo Deng

Paura per Moo Deng, l'ippopotamo pigmeo star dei social: un uomo entra nel suo recinto per fare foto. Fermato dalla poliziaIl mammifero è famoso in tutto il mondo perché dopo la nascita, nel 2024, il suo custode ha diffuso foto e video che lo hanno consacrato come una star ... corriere.it

Preoccupano le condizioni di Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo star del web (immerso in fango e feci in uno zoo)Moo Deng, l’ippopotamo pigmeo star dei social, finisce sotto i riflettori per le condizioni della sua gabbia, sporca e piena di feci. greenme.it