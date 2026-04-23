Sant’Ilario celebra il 25 Aprile | i disegni dei bimbi in piazza

Sabato prossimo, Sant’Ilario festeggia l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi in piazza. Tra le iniziative previste, ci sono esposizioni di disegni realizzati dai bambini e momenti di commemorazione pubblica. La giornata si svolge con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, senza l’intervento di figure ufficiali del governo. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa e ricordo.

? Cosa sapere Sant’Ilario celebra l'81esimo anniversario della Liberazione sabato prossimo con eventi in piazza.. I disegni dei bambini sul tema libertà diventeranno un'installazione pubblica nel borgo.. Sabato prossimo, Sant’Ilario celebrerà l’81esimo anniversario della Liberazione con una mattinata di memoria e partecipazione che vedrà i bambini protagonisti attraverso il progetto ‘Libertà è.’, volto a trasformare i loro disegni in un’installazione collettiva in piazza. Il programma delle celebrazioni per il 25 Aprile si snoderà tra le piazze e le chiese del borgo, partendo alle ore 9 dalla chiesa di Sant’Eulalia. Qui, la comunità si riunirà per la messa in onore dei Caduti delle guerre, durante la quale il Coro Mavarta, guidato da Silvia Perucchetti, terrà il momento liturgico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Ilario celebra il 25 Aprile: i disegni dei bimbi in piazza Notizie correlate Martina Franca celebra l’International Jazz Day con un concerto in piazza il 25 aprileTarantini Time QuotidianoMartina Franca ospita anche quest’anno una tappa della Settimana Internazionale del Jazz, iniziativa promossa... Grottaminarda celebra il talento dei giovani e la libertà in occasione del 25 aprileA Grottaminarda quest’anno per l'81° Anniversario della Liberazione saranno protagonisti gli studenti con la Premiazione del 1° Concorso Letterario... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sant’Ilario dello Jonio, domenica prossima a Condojanni Le Vie del Vino 2026 · ilreggino.it; Divina Francigena: il viaggio di Leo Leonelli, in biblioteca; Il Comune di Venezia celebra l'81. anniversario della Liberazione; Canile Dog Center, Cassazione annulla assoluzioni: processo da rifare. Sant’Ilario: dateci la strada o occupiamo TursiLa strada che aspettano da più di cinquant anni non è ancora finita, la loro pazienza invece sì. A Sant Ilario alta mille persone ancora oggi vivono senza accesso carrabile: per tornare a casa devono ... ilgiornale.it Arde il falò di Sant’Ilario. La tradizione va in scena con le fiamme al cieloE’ bruciato ieri alle 18 il primo dei tradizionali falò pontremolesi: quello dedicato a Sant’Ilario, oratorio vicino al castello del Piagnaro. Una pira che non vuole competere con i due falò maggiori ... lanazione.it Inchiesta sul canile di Sant’Ilario, stop alle assoluzioni: la Cassazione rimette tutto in discussione https://gazzettadelsud.it/p=2199351 - facebook.com facebook