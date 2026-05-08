Il sindaco di Genova ha incontrato gli alpini in piazza, dove sono stati scambiati scherzi e canti. Durante l'evento, gli alpini hanno chiesto al primo cittadino se fosse genovese. Alla domanda, il sindaco ha risposto in modo diretto, senza ulteriori commenti. La manifestazione ha visto partecipanti di diverse età e ha coinvolto la comunità locale con momenti di allegria e confronto.

? Domande chiave Come ha reagito Bucci alla domanda degli alpini sulla sua origine?. Cosa ha risposto il Presidente quando gli hanno chiesto se fosse genovese?. Perché la Regione ha dovuto difendere l'Adunata dalle polemiche politiche?. Quali valori ha voluto sottolineare Bucci per respingere i messaggi divisivi?.? In Breve Bucci canta La Montanara con il Coro Soreghina in piazza De Ferrari.. Il brano storico è stato composto nel 1927 dall'alpinista Toni Ortelli.. Il governatore respinge polemiche e strumentalizzazioni politiche legate alla 97esima Adunata.. L'evento coinvolgerà i vicoli di Genova e le zone periferiche della provincia.. In piazza De Ferrari a Genova, il presidente della Regione Marco Bucci ha accolto gli alpini giunti in città per la 97esima Adunata Nazionale con un momento di spontaneità tra le vie del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, Bucci accoglie gli alpini: tra scherzi e canti in piazza

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Bucci canta con gli Alpini sotto la Regione e rilancia l’appello: Venite a Genova, vi aspettiamoIl presidente della Regione Liguria: La nostra città non si riconosce nell’odio, nei pregiudizi o nella diffidenza. Sarete ospiti graditi e amici sinceri della nostra terra. valsesianotizie.it

Bucci: Alpini benvenuti senza se e senza ma. Genova e la Liguria vi accolgono a braccia aperteCari Alpini, Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L’Adunata Nazionale rappresenta molto più di un grande evento. E’ una festa popolare, un momento di amicizia, di ... ligurianotizie.it

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