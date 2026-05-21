Bergamo razzia di cosmetici in centro con la complice di 13 anni | arrestata una 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata a Bergamo con l'accusa di aver partecipato a un furto in una profumeria del centro. La polizia ha fermato la donna dopo averla trovata in possesso di cosmetici rubati. Durante le indagini, sono state identificate anche due complici, una delle quali ha 13 anni, che sono fuggite prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Alla donna arrestata è stato imposto l’obbligo di dimora, mentre proseguono le verifiche per rintracciare le altre responsabili.

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Furto in un negozio di cosmetici e obbligo di dimora per una giovane: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Bergamo. Una ragazza di 23 anni, residente a Ghisalba, è stata arrestata nel pomeriggio del 20 maggio 2026 dopo essere stata sorpresa a rubare insieme a una minorenne e ad altre due complici, ancora ricercate. La segnalazione e l’intervento delle Volanti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Bergamo, all’interno di un noto negozio di cosmetici. Il personale della vigilanza ha notato movimenti sospetti da parte di un gruppo di ragazze tra gli scaffali, decidendo così di allertare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bergamo, razzia di cosmetici in centro con la complice di 13 anni: arrestata una 23enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo: arrestata una 23enne Voghera, arraffano cosmetici per 1.500 in profumeria: arrestata ragazza 20enne, in fuga la compliceVoghera (Pavia), 18 aprile 2026 - Il furto con destrezza in profumeria si è concluso con un inseguimento dei carabinieri per le vie cittadine, che ha... Giovane arrestata per furto in un negozio di cosmetici: con lei anche una 13enneL'intervento della Polizia di Stato martedì in centro città, in azione un gruppo di ragazze. Rubati 770 euro di profumi: in manette 23enne, due complici hanno fatto perdere le proprie tracce ... bergamonews.it Bergamo, maxi furto nella boutique di Tiziana Fausti: auto ariete sfonda la vetrina, razzia di capi e accessori griffatiBergamo, 25 gennaio 2025 – Maxi furto nella boutique di Tiziana Fausti, in pieno centro a Bergamo, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio. Il colpo è avvenuto all’1.15, quando le luci delle ... ilgiorno.it