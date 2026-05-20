Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo | arrestata una 23enne
Una donna di 23 anni è stata arrestata nel centro di Bergamo con l’accusa di aver tentato di rubare in un negozio di cosmetici. L’intervento delle forze dell’ordine è stato avviato dopo una segnalazione del personale di sicurezza, che aveva osservato comportamenti sospetti tra gli scaffali del negozio. La donna è stata fermata sul posto e portata in caserma. L’attività di indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità legate ad altri episodi simili.
L’INTERVENTO. Dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza del punto vendita, che aveva notato movimenti sospetti tra gli scaffali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Se vado nel suo negozio, questo .. questo è furto. Se lo prendo da qui, è lag. reddit