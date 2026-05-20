Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo | arrestata una 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata nel centro di Bergamo con l’accusa di aver tentato di rubare in un negozio di cosmetici. L’intervento delle forze dell’ordine è stato avviato dopo una segnalazione del personale di sicurezza, che aveva osservato comportamenti sospetti tra gli scaffali del negozio. La donna è stata fermata sul posto e portata in caserma. L’attività di indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità legate ad altri episodi simili.

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