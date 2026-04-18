A Voghera, una ragazza di 20 anni è stata arrestata dopo aver rubato cosmetici per circa 1.500 euro in una profumeria. Durante il tentativo di fuga, i carabinieri si sono messi all'inseguimento tra le vie della città, riuscendo a bloccare la giovane e a recuperare tutta la merce. La complice della donna è riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Voghera (Pavia), 18 aprile 2026 - Il f urto con destrezza in profumeria si è concluso con un inseguimento dei carabinieri per le vie cittadine, che ha portato all'arresto di una presunta responsabile e al recupero di tutta la refurtiva, dal valore di ben 1.500 euro circa. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 17 aprile, i militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera sono intervenuti in via Emilia, su richiesta dalla nota profumeria Pinalli, dov'era appena stato consumato un furto con destrezza. Il colpo . Erano infatti entrate in azione due giovani donne, usando una tecnica pare ben collaudata: mentre una tiene impegnato il personale del negozio, l'altra si muove rapidamente tra gli scaffali, prendendo e nascondendo flaconi di profumi di pregio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, arraffano cosmetici per 1.500 in profumeria: arrestata ragazza 20enne, in fuga la complice

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