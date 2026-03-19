Export di acciaio in calo ma Bergamo regge l’urto | è la quinta provincia italiana per volumi

L’export italiano di acciaio, che comprende prodotti come tubi e articoli della siderurgia, continua a diminuire anche nel 2025. Nonostante questa tendenza, Bergamo si distingue mantenendo una posizione stabile, risultando la quinta provincia italiana per volumi di esportazione. La diminuzione complessiva riguarda l’intera nazione, ma questa provincia si conferma tra le più attive nel settore.

L’export italiano di acciaio (prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della prima trasformazione) si è confermato in discesa anche nel 2025. Lo scorso anno le esportazioni siderurgiche sono infatti scese in valore del 5,7% rispetto al 2024, passando da 20,9 miliardi di euro a 19,7 miliardi di euro, a causa di una progressiva contrazione sia delle quotazioni che delle quantità vendute. È quanto emerge da dati Istat rielaborati dall’Ufficio Studi Siderweb, che evidenziano la terza frenata consecutiva dopo il biennio di crescita 2021-2022, chiuso rispettivamente con un +51,7% e +23,8% L’export è calato della stessa misura dell’import, che ha perso anch’esso il -5,7% (21,1 miliardi di euro), confermando l’Italia come importatrice netta per circa 1,4 miliardi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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