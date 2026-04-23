Nel 2025 in Italia chiusi oltre 10mila bar | con scontrini medi da 4 euro il modello tradizionale non regge più

Nel 2025 in Italia sono stati chiusi oltre 10.500 bar, mentre le nuove aperture sono state appena tre. Con uno scontrino medio di circa 4 euro, molte attività del settore hanno deciso di smettere l’attività. I dati indicano un calo significativo del numero di bar rispetto agli anni precedenti, evidenziando una difficile situazione economica e commerciale per le imprese del settore.

Il 2025 è stato un anno duro per i bar italiani, hanno cessato l’attività 10.529 bar, mentre le nuove aperture si sono fermate a 3.950 unità. È quello che emerge dal Rapporto Ristorazione FIPE del 2026. Il risultato è una perdita netta di 6.579 imprese in un solo anno, dentro un trend che negli ultimi anni sta erodendo progressivamente la rete dei bar italiani. La regione che presenta la maggiore perdita è la Lombardia (-1.334), seguita dal Lazio (-770) e dal Veneto (-680). Grafico tratto dal Rapporto Ristorazione Fipe 2026 La trasformazione del settore. Non si tratta però solo di chiusure, come racconta a Open Luciano Sbraga, responsabile del Centro Studi FIPE: il dato va letto anche come trasformazione interna del settore.🔗 Leggi su Open.online

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