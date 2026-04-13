Spesso prendono di mira le persone più fragili | un incontro pubblico per mettersi al riparo dalle truffe

Giovedì 16 aprile alle 16:30 si terrà un incontro pubblico presso il centro sociale Ravaldini in via Antonio Ravaldini 2 a Gambettola. L’appuntamento si concentra sulla prevenzione delle truffe e sulla protezione delle persone più vulnerabili. L’iniziativa è rivolta ai cittadini e mira a diffondere informazioni utili per riconoscere i comportamenti fraudolenti e tutelarsi da eventuali raggiri. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Giovedì 16 aprile alle ore 16:30, al centro sociale Ravaldini in via Antonio Ravaldini 2 a Gambettola, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema della protezione e della prevenzione delle truffe, promosso per informare la cittadinanza e rafforzare la consapevolezza sui comportamenti più.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Truffe agli anziani, un incontro coi carabinieri per aiutare le persone più deboli a non cadere nei tranelliMartedì 10 marzo San Giovanni in Marignano ha ospitato l’incontro informativo “Occhio alle truffe”, un momento di confronto molto partecipato... Referendum, Conte: "Governo invoca voto di scambio per mettersi al riparo da inchieste magistrati"“Questo governo a dicembre ha aumentato le accise e dopo venti giorni con questi sbalzi non è ancora intervenuto contro il caro carburanti.